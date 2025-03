Alkohol und Drogen: Grazer Polizei nahm zu Fasching 12 Führerscheine ab

Veröffentlicht am 5. März 2025, 10:25 / ©BMI/ Pachauer

Wie bereits berichtet kam es allein am Faschingsdienstag zu drei Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Dabei dürfte der alkoholisierte Zustand der Fahrzeuglenker mitunter als Unfallursache verantwortlich sein. In allen steirischen Städten und Bezirken fanden vermehrt Schwerpunktstreifen statt. Allein die Grazer Polizei musste in diesem Zeitraum zwölf Führerscheinabnahmen (Suchtgift und Alkohol) vollziehen. Dazu kommen noch sieben Anzeigen nach dem Führerscheingesetz (0,5 Promille bis 0,79 Promille). Insgesamt nahm die steirische Polizei 49 Personen den Führerschein vorläufig ab. Dazu kommen auch viele Anzeigen nach dem Führerscheingesetz.

Alkohol als eine der Hauptunfallursachen

Dass das Lenken eines Fahrzeuges im alkoholisierten Zustand nicht nur verboten, sondern auch eine der Hauptunfallursachen ist, müsste grundsätzlich in der Bevölkerung längst angekommen sein. Dennoch sprechen die Zahlen an vorläufigen Führerscheinabnahmen eine eigene Sprache. Die Polizei appelliert an die Vernunft der Fahrzeuglenker, beim Lenken eines Fahrzeuges auf den Konsum von Alkohol und Suchtgift zu verzichten und die Konsequenzen zu beachten: „Lassen Sie ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie Alkohol trinken!“

Teure Konsequenzen

Abgesehen von Strafen nach dem Führerscheingesetz (0,5 Promille bis 0,79 Promille), über Strafen nach der Straßenverkehrsordnung (0,8 bis mehr als 1,6 Promille), sind auch verkehrsbegleitende Maßnahmen (Nachschulungen usw.) teuer. Bei Verletzungen steht zudem der strafrechtliche Vorwurf mit einer entsprechenden Verantwortung aufgrund der Alkoholisierung im Mittelpunkt. Zusammenfassend kann man hier (je nach Delikt) von Geldstrafen zwischen 300.- bis 5.900 Euro und möglichen Führerscheinabnahmen von einem Monat bis mindestens sechs Monaten sprechen.