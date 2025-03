Willibald EhrenhÃ¶fer wird neuer steirischer Ã–VP-Landesrat

Die steirische ÖVP hat am Mittwoch in Graz den Nachfolger für die als Staatssekretärin in die Bundesregierung nach Wien wechselnde Barbara Eibinger-Miedl vorgestellt. Der 52-jährige Forstfachmann Willibald Ehrenhöfer wird sich am Donnerstag im Landtag der Wahl zum Landesrat stellen. Der gebürtige Oststeirer soll die Ressorts Wirtschaft, Arbeit, Finanzen sowie Wissenschaft und Forschung übernehmen.

Land&Forst Betriebe gratulieren Willibald Ehrenhöfer

Die Land&Forst Betriebe begrüßen diese Entscheidung und finden, dass mit Willibald Ehrenhöfer ein ausgewiesener Experte und Kämpfer für die Interessen des Wirtschaftsstandortes in die steirische Landesregierung geholt wird. „Wir freuen uns sehr, dass mit Willibald Ehrenhöfer ein profunder Kenner der heimischen Wirtschaft neuer Landesrat der Steiermark wird. Durch seine langjährigen Tätigkeiten in der Industrie und Forstwirtschaft ist er mit den aktuellen Herausforderungen bestens betraut. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Mut, Kraft und Erfolg für die kommenden Aufgaben“ so Konrad Mylius, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich. Carl Cröy, Vizepräsident und Obmann der Land&Forst Betriebe Steiermark, zeigt sich ebenfalls sehr erfeut: „Willibald Ehrenhöfer hat sich in den letzten Jahren mit viel Leidenschaft und Expertise für die Interessen der Forstbetriebe in der Steiermark und Österreich eingesetzt, die steirische Landesregierung gewinnt eine herausragende Persönlichkeit und ich bin überzeugt, dass er sich auch dieser Aufgabe mit Weitblick und Naturverstand widmen wird.“ (APA/RED 05.03.2025)

Über Willibald Ehrenhöfer Willibald Ehrenhöfer wächst am bäuerlichen Betrieb seiner Eltern auf und legt ab dem Studium der Forst- und Holzwirtschaft eine steile Karriere hin. Nach Stationen in der LK Steiermark, dem Waldverband Steiermark ist er für den Marktaufbau des Produktes Brettsperrholz am Industriestandort MM-Holz in Leoben verantwortlich. 2012 übernimmt er die Leitung des größten Forstbetriebes der Steiermark und diesen zu einem Vorzeigebetrieb weiterentwickelt.

