Ab April: Wohnen wird für hunderttausende Österreicher „billiger“

Wohnen ist in den vergangenen Jahren der starken Preissteigerungen für viele Österreicher zum Luxus geworden. Bei den meisten sind die Mieten quasi explodiert, sie zahlen heute teils hunderte Euro mehr als noch vor wenigen Jahren. Die neue Regierung möchte dem entgegenwirken und hat dafür ein Mietpreismodell am Start, das bereits ab April seine Wirkung entfalten sollte.

Wie viel Miete zahlst du aktuell? Unter 400 Euro 400 bis 600 Euro 700 bis 1.000 Euro 1.100 bis 1.500 Euro Mehr als 1.500 Euro Ich zahle keine Miete. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Richtwert- und Kategoriemieten werden eingefroren

Wie aus dem Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS hervorgeht, werden die Kategorie- und Richtwertmieten nämlich nicht wie ursprünglich geplant mit 1. April wieder angehoben. Die Preissteigerung bei den Wohnungen von mehr als 300.000 Haushalten werden in diesem Jahr eingefroren, im kommenden Jahr auf maximal einen und 2027 auf maximal zwei Prozent beschränkt. Das bekräftigt SPÖ-Chef Andreas Babler nun auch noch einmal in einem Interview mit „heute.at“: „Wohnen wird ab 1. April für Hunderttausende Menschen in dem Land billiger, da die Erhöhung, die jetzt normalerweise gekommen wäre, null ist.“ Wie nun bekannt wurde, sollen nicht nur Altbau- sondern in einem zweiten Schritt auch Neubauwohnungen von der Bremse betroffen sein.

Mietpreisbremse gab es auch unter Schwarz-Grün

Warum aber wird Mieten jetzt „billiger“, wenn die Erhöhung null ist? Das liegt wohl daran, dass auch die Vorgängerregierung aus ÖVP und Grünen eine Mietpreisbremse für besagte Wohnungen hatte. Dabei wären die Preise fürs Mieten 2025 und 2026 um maximal fünf Prozent gestiegen, Mieter haben also bis vor wenigen Tagen noch mit einer Erhöhung von mehreren Prozent rechnen müssen. Aber: Jene Personen, die privat eine Wohnung mieten, sind von dieser Bremse nicht betroffen, sie müssen weiterhin und damit eben auch dieses Jahr mit einer Erhöhung der Mieten rechnen.

So steigen die Richtwert- und Kategoriemieten an: Mietpreisbremse bisher: 2025 und 2026 auf fünf Prozent begrenzt

Danach Anpassung anhand der Durchschnittsinflation der vorangegangenen drei Jahre, alles über fünf Prozent würde nur zur Hälfte berücksichtigt werden Mietpreisbremse geplant: 2025: Kein Anstieg

2026: ein Prozent Anstieg

2027: zwei Prozent Anstieg

AK: „Erster, wichtiger Schritt…“

Die Arbeiterkammer (AK) Wien sieht in einer Aussendung die Mietenbremse als „ersten wichtigen Schritt, um die Mieter zu entlasten“. Die AK fordert allerdings auch, dass die freien Mieten ebenfalls eingebremst werden sollen. Diese seien zum Teil „exorbitant hoch“. Die vorhandene Mietpreisbremse sieht man allerdings dennoch positiv, da die Mieten mit April automatisch um durchschnittlich 3,16 Prozent angestiegen wären.

Häufig gestellte Fragen Steigen Richtwert- und Kategoriemieten 2025 an? Nein. Im Regierungsprogramm der neuen Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS wurde festgelegt, dass die Richtwert- und Kategoriemieten österreichweit für mehr als 300.000 Haushalte eingefroren werden. Wie steigen Richtwert- und Kategoriemieten an? Für 2025 ist kein Anstieg geplant, 2026 steigen sie um einen, 2027 dann um zwei Prozent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 11:48 Uhr aktualisiert