Neues Leben in ehemaliger Betten-Reiter-Filiale

Schon seit Monaten kursierten Gerüchte über einen möglichen Umzug des AMS Villach. Zunächst war von einem Standort in der Tirolerstraße die Rede, auch die Kaigasse im Bahnhofsbereich stand im Raum. Wir haben berichtet: Trattengasse, adé: AMS-Umzug geplant. Nun ist die Entscheidung gefallen: Das AMS übersiedelt in die Maria Gailer-Straße. Das bestätigte Pressesprecherin von AMS-Kärnten Pierina Pizzato auf Anfrage von 5 Minuten.

Genaues Datum noch nicht bekannt

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte Peter Wedenig, Landesgeschäftsführer des AMS Kärnten, dass der Umzug noch Zeit benötigt: „Es kursieren Gerüchte, dass wir schon im Sommer 2025 siedeln, aber so schnell geht das nicht. Da braucht es noch einen konkreten Bescheid der Stadt Villach. Der Plan sieht vor, dass wir im Sommer 2025 anfangen können, und dann wird es wahrscheinlich bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dauern, bis wir die neuen Räumlichkeiten tatsächlich beziehen können.“

Zusammenlegung von zwei Einheiten

Wedenig erklärte zudem, dass es sich um eine Zusammenlegung zweier Einheiten handelt: „Wir haben in Villach zwei Standorte: die regionale Geschäftsstelle, wo Arbeitssuchende und Betriebe betreut werden, und die Serviceline, die als zentrale Telefon-Einheit für das gesamte Bundesland Kärnten dient. Diese war ursprünglich in einem Gebäude untergebracht, musste jedoch aufgrund des Platzbedarfs in eine zweite Location ausweichen. Nun wollen wir beide Einheiten wieder zusammenführen.“

Warum nicht Tirolerstraße oder Bahnhofstraße?

Laut Wedenig war die Tirolerstraße ursprünglich der erste Standort in der engeren Auswahl: „Es gab eine Ausschreibung, wie es in allen Städten Österreichs üblich ist, unter bestimmten Voraussetzungen – vor allem der Nähe zum öffentlichen Verkehr. Die Tirolerstraße war zunächst favorisiert, doch aufgrund einer Änderung der Bauordnung durch die Stadt Villach war eine Umsetzung nicht mehr möglich. Daher wurde eine neue Ausschreibung durchgeführt, und schließlich fiel die Wahl auf die Maria Gailer-Straße, also den ehemaligen Standort von Betten Reiter.“ Der Landesgeschäftsführer betonte gegenüber 5 Minuten, dass auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielten: „Es war ein wesentliches Argument, dass wir derzeit an zwei Standorten Miete zahlen. Die Zusammenlegung in ein Gebäude ist logistisch sinnvoller und kosteneffizienter.“