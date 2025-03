Mit 174 km/h in der 8er-Zone erwischt: 18-JÃ¤hriger ohne FÃ¼hrerschein gestoppt

Veröffentlicht am 5. März 2025, 11:55 / ©Polizei Wien

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien staunten nicht schlecht, als sie während ihres Streifendienstes, am Dienstag, 5. März 2025 um ungefähr 21 Uhr auf der S2 in Fahrtrichtung Süden ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bemerkten. Laut Polizei wurde das Auto mittels mobilem Radargerät mit 174 km/h gemessen – erlaubt wären an dieser Stelle lediglich 80 km/h.

Kein Führerschein?

Die Beamten stoppten das Fahrzeug und stellten dabei fest, dass der 18-jährige Lenker, ein ukrainischer Staatsangehöriger, nicht einmal eine gültige Lenkberechtigung besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt sofort untersagt, zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Der junge Mann wurde mehrfach angezeigt.