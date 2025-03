Bei Spiel schwer verletzt: Saison-Aus für Kilian Schranz

Kilian Schranz verletzte sich beim vergangenen Spiel gegen den Förthof UHK Krems am Samstag schwer am Knie und fällt damit für die restliche Saison aus.

Der 18-Jährige verletzte sich beim Spiel gegen den Förthof UHK Krems am vergangenen Samstag schwer am Knie und fällt damit für die restliche Saison aus. „Der Ausfall von Kilian trifft uns sehr, er hat neue Varianten in unser Spiel gebracht und oft für Entlastung im Rückraum gesorgt. Noch mehr tut es mir aber für Kili persönlich Leid! Er ist aber ein Kämpfer und wir wissen, dass er noch stärker zurückkommen wird. Wir werden ihn in jeder Hinsicht unterstützen und alles daransetzen, ihm zu helfen, schnell wieder fit zu werden. Bis dahin wünschen wir ihm nur das Beste“, so HSG Holding Graz Clubmanager Michael Schweighofer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 12:03 Uhr aktualisiert