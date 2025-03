Tankstellen im Visier: Serieneinbrecher in Wien gefasst

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing erwischten den Verdächtigen am vergangenen Montag, 3. März 2025 auf frischer Tat bei einem weiteren Einbruch und nahmen ihn fest. Laut Landeskriminalamt Wien soll der Mann insgesamt 15 Münzbehältnisse von Saugstationen an verschiedenen Tankstellen aufgebrochen haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. In seiner Einvernahme zeigte sich der 43-Jährige geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt gebracht.