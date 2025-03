Jugend am Werk präsentiert Ausstellung zum FRAUEN*MÄRZ

n der ersten März-Woche, direkt vor dem Internationalen Frauentag am 8. März präsentieren 60 Teilnehmende, Mitarbeitende und Kunden eine kreativ aufgearbeitete Ausstellung zu weiblichen Lebensrealitäten.

/ ©Jugend am Werk Steiermark / Miriam Raneburger

Veröffentlicht am 5. März 2025, 12:18

In der ersten März-Woche, direkt vor dem Internationalen Frauentag am 8. März präsentieren 60 Teilnehmende, Mitarbeitende und Kunden eine kreativ aufgearbeitete Ausstellung zu weiblichen Lebensrealitäten. Die Themen reichen vom Weltfrauentag und Frauenrechten bis hin zu berühmten Frauen der Geschichte und wurden in Plakatausstellungen, die sich über zwei Stockwerke erstrecken, kreativ und informativ aufbereitet.

Ausstellung zum FRAUEN*MÄRZ

Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 7. März zu sehen. Zusätzlich gibt es eine besondere Aktion im inklusiven Café und Bistro Gürtelturm. „Wer das geheime Codewort „Feminismus rettet die Welt“ – den Slogan des diesjährigen FRAUEN*MÄRZ – nennt, erhält Kaffee, Fruchtsaft oder Prosecco 1+1 gratis“, informieren die Veranstalter in einer Aussendung.

