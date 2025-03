Frau randaliert in Wien und spuckt Polizisten an

In Wien wurde eine Frau festgenommen.

Die 32-jährige Polin soll auf offener Straße Passanten belästigt haben. Auf den Vorfall angesprochen, zeigte sie sich äußerst aggressiv und schrie die Beamten lautstark an. Auch die Aufforderungen, ihr Verhalten einzustellen, ignorierte sie und wurde zunehmend unkooperativ. Schließlich eskalierte die Situation: Die Frau spuckte einen Polizisten an, beschimpfte die Beamten und versuchte, sie zu treten. Die Exekutive nahm die 32-Jährige daraufhin wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie in eine Justizanstalt überstellt.