Morgen ist es soweit: Der ESC-Song wird veröffentlicht

JJ vertritt Österreich mit seinem Song „Wasted Love“ beim „Eurovision Song Contest 2025“. In Basel möchte der österreichisch-philippinische Countertenor in der ersten Hälfte des zweiten Semifinales am 15. Mai 2025 für den großen Show-Moment sorgen und ins Finale am 17. Mai einziehen.

Radiopremiere und Videoveröffentlichung am 6. März

Die Radiopremiere von „Wasted Love“ findet am Donnerstag, dem 6. März, um 7.40 Uhr im „Ö3-Wecker“ statt. Anschließend stellt JJ in ORF 2 bei „Guten Morgen Österreich“ (8.20 Uhr) das Video zum neuen ESC-Song vor. Heute, am Mittwoch, dem 5. März 2025, präsentierte JJ bei einem Presseevent im Gustav-Mahler-Saal der Wiener Staatsoper in Anwesenheit von u. a. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger und ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner seinen Song und das Video vorab. Der Song und das Video sind ab morgen Donnerstag (6. März, 8 Uhr) auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Eurovision Song Contest abrufbar.

„Ein außergewöhnlicher Song und Künstler“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Wir haben dieses Jahr einen außergewöhnlichen Song und einen außergewöhnlichen Künstler. JJ ist ein Ausnahmetalent und ein hochsympathischer und hochprofessioneller junger Mann, der beim Song Contest auf jeden Fall auffallen wird. Mit ,Wasted Love‘ gelingt es uns dieses Jahr wieder einen ganz anderen Stil auf die Bühne zu bringen. Dafür bedanke ich mich beim gesamten Team – allen voran bei unseren Scouts Eberhard Forcher und Peter Schreiber.“

„Wasted Love“: Ein Lied über unerwiderte Liebe

„Wasted Love“ wurde von JJ gemeinsam mit Teya und Thomas Turner geschrieben. JJ: „Der Song fängt meine Erfahrung mit unerwiderter Liebe perfekt ein. Es gibt eine besondere Art von Herzschmerz, wenn man so viel Liebe zu geben hat, aber keinen Ort, an dem diese ankommen kann. Es fühlt sich an, als würde man auf einem zerbrechlichen Papierboot auf dem Meer treiben – sich an jeden Hoffnungsschimmer klammern, nur um zuzusehen, wie er sich unter einem auflöst. Und doch liegt in dieser naiven Hingabe etwas unbestreitbar Schönes. Denn am Ende ist es schön, einfach lieben zu können – egal wie verschwendet“.

Musikvideo mit eindrucksvollen Szenen gedreht

In „Wasted Love“ vereint JJ seine Gesangskunst als Countertenor mit Pop und Techno-Elementen. Dabei verbindet er seine klassischen Wurzeln mit einer modernen künstlerischen Vision. Das Musikvideo zu „Wasted Love“ spiegelt die Gefühlsintensität des Songs wider. In Szene gesetzt wurde es von Regisseur Marek Vesely unter anderem in einem Föhrenwald bei Wiener Neustadt, im Stadttheater Baden und in der I Dive Tauchschule in Wien, in der JJ für Unterwasseraufnahmen abtauchte. Außerdem wurde in einem Studio in Niederösterreich ein Wald samt Wasserfläche und Schneelandschaft nachgebaut.

„Eine große Ehre, Österreich zu vertreten“

JJ über den Eurovision Song Contest: „Der Song Contest ist seit 2014 ein PFLICHTTERMIN für mich. Meine Familie und ich haben seit Conchitas Sieg jedes Jahr den ESC geschaut, haben gemeinsam gegessen und über die Kandidaten diskutiert. Das hat uns näher gebracht.“ Und weiter: „Es ist eine große Ehre für mich, Österreich in Basel vertreten zu dürfen. Mein Herz schlägt für die große Show – und da gibt es nichts Größeres als den Eurovision Song Contest.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 12:57 Uhr aktualisiert