Nachbarn als Helden: Kärntner FPÖ-Berater entkommt Feuerhölle

In Kärnten ist der Heimo Lepuschitz längst kein Unbekannter mehr. Nun musste der Kommunikationsberater jedoch einen herben Schicksalsschlag hinnehmen. Vor knapp zehn Tagen ist ein Feuer in seinem Wohnhaus ausgebrochen. In den sozialen Medien meldet er sich dazu zu Wort: „Weil jetzt doch viele fragen, warum es hier und auf anderen Plattformen 10 Tage so ruhig, ich präsenzabstinent war.“

Nachbarn haben Familie gerettet

Auch möchte sich der Kärntner bei jenen bedanken, die „sofort zur Stelle waren, um zu helfen und zu unterstützen.“ Allen voran bei den Nachbarn, „die uns mit den Kindern aus dem brennenden Haus sturmgeläutet haben, ohne die wir wohl nicht mehr leben würden.“ Es seien unfassbar harte Tage für die Familie gewesen, so Lepuschitz weiter: „Aber bis jetzt haben wir es als Team großartig geschafft.“ Bis tatsächlich wieder ein normaler Alltag einkehrt, dürfte es aber noch etwas dauern. Der Wiederaufbau des Hauses soll fünf Monate in Anspruch nehmen, wie der Berater abschließend mitteilt.