Ersthelfer sieht Flugzeug-Unglück: „Ich hatte keine Angst“

„Ich habe das rauchende Flugzeug gesehen und sofort angehalten“, zitiert die „Kronen Zeitung“ den Taxifahrer Hussein Z.. Der gebürtige Syrer wurde am gestrigen Dienstag, den 4. März, Augenzeuge des tragischen Absturzes. Ohne zu zögern, eilte er gemeinsam mit zwei Anwohnern zum Wrack, um Erste Hilfe zu leisten. „Ich hatte keine Angst, habe einfach gemacht“, schilderte der couragierte Taxifahrer den dramatischen Moment.

Jede Hilfe kam zu spät

Trotz aller Bemühungen der Ersthelfer und Einsatzkräfte kam für den Piloten jede Hilfe zu spät: Der 59-jährige Italiener überlebte den Absturz nicht. Er war allein mit dem Kleinflugzeug von Bosnien nach Luxemburg geflogen. Im Landeanflug auf den Flughafen Zell am See kam es am frühen Dienstagnachmittag zu der Tragödie. Mehr dazu in: Kleinflugzeug in Zell am See abgestürzt: Pilot tödlich verunglückt. Die Einsatzkräfte waren binnen weniger Minuten vor Ort, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Viele offene Fragen

Noch sind viele Fragen offen: So ist etwa die Ursache weiterhin unbekannt. Von der Landespolizeidirektion Salzburg heißt es diesbezüglich: „Zur Klärung des Unfallherganges beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen und ordnete die Obduktion des Piloten an. Die Ermittlungen laufen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 13:37 Uhr aktualisiert