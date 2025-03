Lebensretter gesucht: Typisierungsaktionen in steirischen Kasernen

Das Österreichische Bundesheer zeigt, wie einfach es sein kann, Großes zu bewirken. In Kooperation mit Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich finden laufend erfolgreiche Stammzelltypisierungsaktionen in steirischen Kasernen statt – darunter in der Hackher-Kaserne in Gratkorn und in der Von der Gröben-Kaserne in Feldbach. Und das Engagement geht weiter. Weitere Aktionen in Kasernen sind bereits fixiert.

So einfach wird man zum Lebensretter

Das Konzept ist denkbar einfach und dennoch hochwirksam. In einem informativen Vortrag erfahren die Soldatinnen und Soldaten alles über das Thema Stammzellspende und die lebensrettende Bedeutung einer Typisierung. Direkt im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich durch einen einfachen Wangenabstrich in nur wenigen Minuten als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen. Zahlreiche Teilnehmer haben diese Möglichkeit genutzt und wurden als Stammzellspender typisiert. Diese Initiative unterstreicht nicht nur das soziale Verantwortungsbewusstsein des Bundesheers, sondern fördert auch die soziale Bildung der Rekruten. Durch die Teilnahme an den Typisierungsaktionen setzen die Soldaten ein starkes Zeichen der Solidarität und werden möglicherweise selbst zu Lebensrettern für an Leukämie erkrankte Menschen.