ISO-zertifiziert: Meilenstein für steirische Landesinnung Bau

Von Serviceleistungen bis zu den Abläufen der Ausschuss- und Vorstandssitzungen, vom Begrüßungsschreiben für neue Mitglieder bis zum Mitarbeitergespräch: Die Tätigkeiten, Prozesse und Abläufe der steirischen Landesinnung Bau sind in einem knapp 50-seitigen Managementhandbuch dokumentiert, das seit Ende Februar 2025 für alle Mitarbeiter verbindlich anzuwenden ist. „Die Zertifizierung ist ein Meilenstein für unsere Innung und wird wesentlich dazu beitragen, unsere vielfältigen Aufgaben noch besser abzuwickeln und die Zufriedenheit unserer Mitgliedsbetriebe weiter zu steigern“, so Landesinnungsmeister Michael Stvarnik, der an der Spitze der ersten ISO-zertifizierten Innung Österreichs steht. „Damit unterstreichen wir unseren Qualitätsanspruch und sichern den sparsamen und effizienten Umgang mit den Beiträgen unserer Mitgliedsbetriebe. Die steirische Bauinnung war schon immer Vorreiter in den Agenden der Bauwirtschaft und wird dies auch weiterhin sein. Die Zertifizierung bringt dieses Selbstverständnis deutlich sichtbar zum Ausdruck“, so Stvarnik.

Qualitätsmanagement wird in der Praxis gelebt

Das entscheidende Audit am 24. Februar 2025 hat der Innung ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Positiv hervorgehoben wurden der aktive Zugang, die Orientierung an der gelebten Praxis der Anforderungen und Ziele der Landesinnung Bau sowie die Einbindung aller Mitarbeiter in den Aufbau und in die Umsetzung. „Die Zertifizierung gibt dem Team der Landesinnung Bau eine konkrete, klar dokumentierte Orientierung im Umgang mit den zahlreichen Aufgabenstellungen, die mit dem Innungsmanagement verbunden sind“, so Innungsgeschäftsführer Klaus Gallob.

Zertifikatsverleihung

Am 5. März erfolgte die Übergabe des Zertifikates an die Landesinnung Bau, vertreten durch Innungsmeister Michael Stvarnik, Innungsgeschäftsführer Klaus Gallob und Johannes Lackner, durch den Geschäftsführer der Bureau Veritas Austria GmbH, Rudolf Pichler, im Beisein des Präsidenten der WKO Steiermark, Josef Herk.