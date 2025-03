U-Haft für Villach-Attentäter verlängert

Der 23-jährige Villach-Attentäter sitzt weiter in Untersuchungshaft

Weil nach wie vor sowohl Flucht- als auch eine Tatbegehungsgefahr besteht, wurde am heutigen 5. März 2025 die Untersuchungshaft jenes 23-jährigen Syrers verlängert, der in der Villacher Innenstadt auf mehrere Menschen eingestochen und dabei einen 14-Jährigen getötet hat. Das teilte ein Sprecher des Landesgerichts Klagenfurt am Mittwoch mit. „Der Angeklagte, der durch einen Verteidiger vertreten war, hat vor dem Richter zum Tatgeschehen weiterhin keine Angaben gemacht“, heißt es weiter.

Weitere Haftverhandlung im April

Die Untersuchungshaft gilt vorerst bis 7. April 2025. „Innerhalb dieser Frist wird es eine weitere Haftverhandlung geben, in der über die allfällige Fortsetzung der Untersuchungshaft entschieden werden wird“, so der Mediensprecher Christian Liebhauser-Karl abschließend.