Faschingsdienstag: Grazer Faschingsgilde gab Schlüssel der Stadt zurück

An der Spitze der fröhlichen Delegation stand Scherzherzog Walter Kriwetz, der mit einem dreifachen „Graz Ahoi“ den Fasching hochleben ließ. Die traditionsreiche Faschingsgilde, die seit ihrer Gründung im Jahr 1971 das närrische Brauchtum in Graz pflegt, wurde von Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus willkommen geheißen. Wie jedes Jahr hatten die Faschingsnarren am 11. November symbolisch die Herrschaft über das Rathaus übernommen und den Schlüssel der Stadt erhalten. Doch nun, am Ende der Faschingszeit, wurde dieser wieder feierlich an Bürgermeisterin Elke Kahr zurückgegeben. „Es ist schön zu sehen, wie lebendig diese Tradition ist“, sagte mit einem Lächeln.

Tanz über das Rathausparkett

Nach der Zeremonie gehörte die Bühne den Gardemädchen. In ihren grün-weißen Kostümen wirbelten sie mit beeindruckender Choreografie über das Parkett und begeisterten das Publikum mit ihrem schwungvollen Auftritt. Der verdiente Applaus ließ nicht lange auf sich warten. Danach wurde gemeinsam gefeiert – natürlich mit frisch gebackenen Faschingskrapfen, die allen bestens schmeckten. Mit viel Lachen und guter Laune verabschiedete sich die Faschingsgilde, wohlwissend, dass sie am 11. November wieder ins Rathaus zurückkehren wird, um die nächste närrische Saison einzuläuten.

