Drei Verletzte: Alkoholisierter Probeschein-Lenker (17) baute Unfall

Veröffentlicht am 5. März 2025, 14:00 / ©BMI/KK

Gestern Abend, 4. März, gegen 20 Uhr lenkte ein 17-jähriger Burgenländer aus dem Bezirk Eisenstadt sein Auto am Güterweg von Oslip, Bezirk Eisenstadt-Umgebung – mit im Fahrzeug befanden sich zwei gleichaltrige Burschen. Bei einer Linkskurve kam das Auto auf die Gegenfahrbahn, woraufhin der junge Lenker nach rechts verriss. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Weingarten auf dem Dach zu liegen.

Insassen verletzt

Bei dem Unfall wurde einer der Beifahrer aus dem Auto geschleudert. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er mit dem Notarzt ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht und anschließend in das Krankenhaus nach Graz geflogen. „Der zweite 17-jährige Beifahrer wurde ebenfalls unbestimmten Grades verletzt und konnte vom Lenker aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde durch die Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt verbracht“, so die Polizei.

Probeschein-Lenker war alkoholisiert

Die Landespolizeidirektion Burgenland berichtet weiter: „Beim Lenker selbst konnte durch die Polizei eine Alkoholisierung festgestellt werden. Der Probeführerschein wurde ihm vor Ort abgenommen. Er selbst wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig mit seinem Vater in das Krankenhaus Eisenstadt.“ Anzeigen werden erstattet.