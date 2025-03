Wieder Feuerwehreinsatz bei Mastbetrieb im Bezirk St. Veit

Ein Misthaufen ist am Mittwochmorgen in Brand geraten.

Ein Misthaufen ist am Mittwochmorgen in Brand geraten.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochmorgen ein Misthaufen bei einem Hühnermastbetrieb in Rohnsdorf in der Marktgemeinde Liebenfels in Brand geraten. „Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden“, heißt es vonseiten der Florianis. Ein Ausräumen des Misthaufens wird durch den Besitzer veranlasst. Als Übergangslösung wurde Löschwasser mit Netzmittel auf die Brandstelle aufgebracht.

Nicht der erste Einsatz bei St. Veiter Mastbetrieb

Es ist nicht der erste Feuerwehreinsatz bei einem Mastbetrieb im Bezirk St. Veit. Am vergangenen Samstag, dem 1. März 2025, kam es zu einem Einsatz bei einem Putenmastbetrieb in Muschk. 1.300 Tiere konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Mehr dazu unter: Großbrand in St. Veit: 1.300 Puten aus brennendem Stall gerettet.