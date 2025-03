Schüsse abgefeuert: Mann (67) hantiert mit Waffe in Kitzbühel

Am frühen Dienstagabend, 4. März 2025, wurde die Polizei in Kitzbühel angerufen. Gegen 17 Uhr soll eine Person in einem Gebäude in der Kirchgasse in Kitzbühel Schüsse abgefeuert haben.

Aufrechtes Waffenverbot

Die Beamten machten sich auf den Weg zu dem Gebäude. Dort konnte ein 67-jähriger Österreicher allein in seinem Zimmer im Bett liegend angetroffen werden. Bei dem Mann wurde eine Schreckschusspistole vorgefunden und sichergestellt. Es stellte sich heraus, dass gegen den 67-Jährigen bereits ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Er wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeiinspektion Kitzbühel gebracht.

Mann war stark betrunken

„Im Zimmer des Mannes konnten eine abgefeuerte Schreckschusspatrone sowie mehrere nicht abgefeuerte Schreckschusspatronen sichergestellt werden“, heißt es von Seiten der Polizei Tirol. Ein durchgeführter Alkotest ergab: der Mann war starke alkoholisiert. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.