Mit gestohlenem Lkw gegen Pestsäule: Wiener (35) jetzt in Haft

Ein 35-jähriger Mann sorgte am Montagabend, dem 3. März, für Aufregung in der Wiener Innenstadt: Mit einem gestohlenen Klein-Lkw krachte er in die Pestsäule am Graben und versuchte anschließend zu flüchten. Die Polizei stoppte ihn nach wenigen Metern. Der Mann war alkoholisiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden hält sich in Grenzen. Wie sich herausstellte, wurde das Fahrzeug kurz zuvor von einer Baustelle gestohlen. Warum der Mann am Steuer saß und was seine Absicht war, ist noch unklar – die Ermittlungen laufen. Mehr dazu in: „Leute in Panik“: Einsatz am Wiener Graben.

Lenker in Justizanstalt

Zunächst wurde der 35-jährige Wiener in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wien ließ ihn schließlich wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung festnehmen. Seit Dienstag, dem 4. März, sitzt er in einer Justizanstalt ein. Ausgeschlossen wurde bereits, dass er absichtlich in eine Menschenmenge fahren wollte. Aufgrund der vielen Passanten in der Fußgängerzone bewegte er sich nur stückweise voran und bremste immer wieder ab. Laut Medienberichten war der Mann aus einer betreuten Unterkunft abgängig. Auch bei seiner Einvernahme dürfte er einen psychisch auffälligen Eindruck gemacht haben.