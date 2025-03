Insolvenz in der Bodenschleiftechnik: Unternehmen in finanzieller Not

In der Branche gibt es derzeit deutliche Auftragseinbrüche.

Bei dem Insolvenzverfahren handelt es sich um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten betragen rund 540.000,00 Euro, es sind elf Gläubiger und keine Mitarbeiter betroffen. Der Schuldner plant die Fortführung des Betriebes sowie den Abschluss eines 20 %-igen Sanierungsplanes.

Standort in Klagenfurt – Lager in St. Stefan

Sattler betreibt seit 2013 als Einzelunternehmer ein Unternehmen als Bodenschleifer und Monteur von Photovoltaikanlagen. Der Unternehmenssitz befindet sich in der Hans-Sachs Straße 16, in Klagenfurt am Wörthersee, eine Werkstätte bzw ein Lager im Schlossweg 2, 9431 St. Stefan.

Im September 2024 Insolvenz angemeldet

Im Laufe der Jahre bis 2022 konnte der Betrieb gewinnbringend geführt werden. Am 13. Dezember 2022 wurde zum Neustart mit einem anderen Partnerbetrieb die SIGMA Energy GmbH gegründet. Der neu gegründeten Gesellschaft wurde ein Großteil der unternehmerischen Tätigkeit übertragen, wobei die Kosten beim Einzelunternehmer belieben. Infolge der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung musste jedoch letztlich die Gesellschaft im September 2024 Insolvenz anmelden.

Branche hat deutliche Auftragseinbrüche

Einer Umfrage des Branchenmagazins „pv magazine“ nach berichteten 67,45 Prozent der befragen Installateurin der Photovoltaikbranche von deutlichen Auftragseinbrüchen. Dieser Trend traf auch die Sigma Energy GmbH. Der Schuldner betreibt daher letztlich nur mehr sein Einzelunternehmen, welches jedoch aus den – teilweise bis ins Jahr 2022 zurückreichenden – Haftungen und Verbindlichkeiten nun ebenfalls insolvent ist. Es besteht nach wie vor bzw seit der Insolvenz der Sigma Energy GmbH wieder ein laufender, operativer Betrieb des Schuldners, nunmehr wieder mit regelmäßigen Aufträgen von beständigen Auftraggebern.