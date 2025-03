Lebenshilfe Steiermark: Gesundheit ohne Hürden für Frauen mit Behinderung

Veröffentlicht am 5. März 2025, 14:55 / ©Simon Fortmüller

Ein Beispiel für die besonderen Hürden, mit denen Frauen mit Behinderung konfrontiert sind, ist die Situation von Frauen im Autismus-Spektrum: „Frauen mit Autismus können in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Erfahrungen machen als Männer mit derselben Diagnose“, erklärt Rebecca Painold, Leiterin des Autismuszentrums der Lebenshilfe Judenburg. „Frauen neigen beispielsweise dazu, dass sie soziale Normen besser imitieren und in sozialen Situationen besser ‚funktionieren‘. Das kann dazu führen, dass ihre Autismus-Diagnose später oder gar nicht erkannt wird.“ Der Hilfebedarf von Frauen im Autismus-Spektrum ist aber der gleiche – obwohl er häufig unterschätzt wird.

Lebenshilfe Steiermark fordert umfassende Verbesserungen

Sandra Walla-Trippl, Generalsekretärin der Lebenshilfe Steiermark, betont: „Gesundheit ist ein Menschenrecht, das allen zusteht. Frauen mit Behinderung müssen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt und gleichberechtigt Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen.“ Damit das möglich ist, braucht es die vollständige Barrierefreiheit von medizinischen Einrichtungen, speziell geschultes Fachpersonal und Angebote, die auf Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen zugeschnitten sind. Die Herausforderungen sind vielfältig, wie Walla-Trippl bestätigt: „Frauen mit Behinderung haben oft nicht die gleichen Möglichkeiten bei der Gesundheitsvorsorge. Es gibt zum Beispiel zu wenige gynäkologische Praxen mit barrierefreier Ausstattung oder Personal, das für die Bedürfnisse von Frauen mit Lernschwierigkeiten sensibilisiert ist.“ Außerdem, so fordert Sandra Walla-Trippl, müsse auch die psychische Gesundheit von Frauen mehr in den Fokus gerückt werden „Viele Frauen mit Behinderung sind durch strukturelle Benachteiligung einem erhöhten Stress- und Gesundheitsrisiko ausgesetzt.“

Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung gefordert

Um die Situation für Frauen mit Behinderung zu verbessern, setzt sich die Lebenshilfe Steiermark für Barrierefreiheit in allen Gesundheitseinrichtungen ein – nicht nur räumlich, sondern auch bei Informationen. Weiters muss medizinisches Personal für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gut ausgebildet und sensibilisiert sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 14:57 Uhr aktualisiert