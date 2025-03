Nach 5 Minuten-Exklusivbericht: „Es war ein ehrenvolles Privileg!“

Praktisch alle Medien haben die 5 Minuten-Meldung übernommen. Kaiser selbst hat nun ein Video auf der Plattform X und Facebook gepostet. Diese seine Entscheidung betreffe ausschließlich den Parteivorsitz, so Peter Kaiser in diesem Video. Er sei stolz und dankbar, 15 Jahre lang die Funktion eines Parteivorsitzenden ausgeübt zu haben. „Nun ist es aber Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen“, so Peter Kaiser.

15 Jahre an der Spitze

Es sei ein ehrenvolles Privileg gewesen, 15 Jahre an der Spitze dieser stolzen Partei stehen zu dürfen. Kaiser dankt in seiner Stellungnahme aber auch seinem Team, das stets erfolgreich für Land und Partei zusammengearbeitet habe. Als Landeshauptmann werde er, so Peter Kaiser, weiterhin mit vollem Engagement für Kärnten und seine Menschen arbeiten. Kaiser beendet seine Videoansprache mit einem „Freundschaft für meine näheren Freunde und Freundinnen“. Doch wer wird der neue Parteichef der Kärntner Roten? Da schwirren einige Namen herum, am lautesten wird von Landesrat Daniel Fellner gesprochen.

Wer wird der neue Parteichef?

Der erfolgreiche Gemeinde-, Schul- und Feuerwehrreferent hat vor einigen Wochen in der Kleinen Zeitung bereits angekündigt, nicht abgeneigt zu sein. Philip Kucher ist erst dieser Tage zum Klubobmann in Wien geworden, der Villacher Bürgermeister Günther Albel hat bereits abgesagt. Dann bleibt noch Finanzreferentin Gaby Schaunig und was man so hört, der ehrgeizige ehemalige Pressechef des Landes, der Veldener Gerd Kurath. Es wird spannend. Auch, ob ein neuer Parteivorsitzender nicht doch auch umgehend Landeshauptmann werden möchte.

Am 20. September findet der Parteitag der SPÖ-Kärnten statt. Nachdem es viele mediale Spekulationen über mich als Parteivorsitzenden, über mögliche Nachfolger, über eine mögliche neuerliche Bewerbung von mir gibt, möchte ich für Klarheit sorgen👇 pic.twitter.com/Jp4ofeiore — Peter Kaiser (@PeterKaiserSP) March 5, 2025

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 16:23 Uhr aktualisiert