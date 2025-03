Immer mehr Steirer ohne Job: Arbeitslosigkeit stieg wieder deutlich an

44.667 Personen waren mit Ende Februar als arbeitslos beim AMS Steiermark vorgemerkt. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das ein Zuwachs von 10,4 Prozent. Einschließlich der 8.473 Teilnehmenden an Schulungen waren damit 53.140 Steirer ohne Arbeit, teilt das steirische Arbeitsmarktservice nun mit.

Steiermark auf Platz drei – zwei Branchen stechen besonders hervor

Bei Frauen stieg die Arbeitslosigkeit mit 11,8 Prozent etwas stärker an als bei Männern mit 9,6 Prozent. Besonders in zwei Branchen gab es einen starken Zuwachs an leeren Arbeitsstellen. Das kräftigste Plus wurde in der Branche Herstellung von Waren mit 18 Prozent, dicht gefolgt von dem Bereich Verkehr und Lagerei mit 16,9 Prozent verzeichnet. Die Steiermark liegt im österreichischen Ranking der Arbeitslosigkeit im Februar auf Platz drei.

Arbeitslosigkeit auf 7,7 Prozent geklettert – am stärksten in Graz

In regionaler Hinsicht gab es den stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Arbeitsmarktbezirk Graz mit 14,7 Prozent, es folgen Leibnitz (12,3 Prozent) und Liezen (10,2 Prozent). Die geschätzte unselbständige Beschäftigung in unserem Bundesland schrumpfte leicht um 0,6 Prozent auf 536.000 Personen, die aktuelle Arbeitslosenquote kletterte damit auf 7,7 Prozent und stieg somit um 0,7 Prozent an. Die Steirer Betriebe meldeten im Februar beim AMS etwas mehr als 10.800 offene Stellen – ein Rückgang zum Vorjahr von 13,2 Prozent.

Internationaler Frauentag am 8. März: FiT-Powerwoche beim AMS

Die ersten Tage des neuen Monats stehen im AMS Steiermark ganz im Zeichen des Internationalen Frauentags am 8. März: „In der FiT-Powerwoche von 3. März bis Freitag, 7. März 2025, bieten unsere neun BerufsInfoZentren interessierten Frauen eine Bildungs- und Berufsberatung zur Vielfalt in handwerklichen und technischen Berufsfeldern“, erklärt der steirische AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. Zahlreiche Veranstaltungen in den regionalen Geschäftsstellen widmen sich der Situation von Frauen am heimischen Arbeitsmarkt, zudem ist das AMS mit dabei bei der Bildungs- und Karrieremesse „Female Future“ am Freitag, 7. März, vormittags an der FH JOANNEUM in Kapfenberg.

Fokus auf Frauen in der Technik

„Unsere nun gestartete Frühjahrskampagne ‚Was Tom kann, kann Lisa auch!‘ richtet zudem den Fokus auf Frauen, die mit AMS-Unterstützung in handwerkliche und technische Berufe und damit klassische Männerdomänen einsteigen – etwa über arbeitsplatznahe Ausbildungen direkt in den Betrieben“, so Snobe abschließend.