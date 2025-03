Finanzchef Martin Ullrich soll neuer Vorstand der Messe Graz werden

Fünf Bewerber präsentierten sich der Hearingkommission, die aus drei Aufsichtsratsmitgliedern, einem Betriebsratsmitglied, dem Finanzdirektor, der Gleichbehandlungsbeauftragten der Stadt Graz (ohne Stimmrecht) und vier Mitgenossenschaftern besteht. Erstmals haben dadurch die Mitgenossenschafter (Steirische Wirtschaftsförderung SFG, Steiermärkische Sparkasse, Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer) die Möglichkeit, aktiv am Wahlvorschlag der Stadt Graz mitzuwirken. Die Hearingkommission hat daraufhin dem Beteiligungsstadtrat Manfred Eber einen Vorschlag unterbreitet. Die finale Entscheidung über die Nachfolge soll bei der nächsten ordentlichen Generalversammlung der MCG getroffen werden. Die Stadt Graz wird auf Vorschlag der Hearingkommission und im Einvernehmen mit den Mitgenossenschaftern den derzeitigen MCG-Finanzchef, Martin Ullrich, bei dieser Generalversammlung als Kandidaten vorschlagen.

Bisherige Vorstände von Funktion abberufen

Bis zum Dienstantritt des neuen Geschäftsführers am 1. September 2025 sollen auf Vorschlag des Mehrheitseigentümers Stadt Graz in einer außerordentlichen Generalversammlung am 19. März 2025 die bisherigen Vorstände Armin Egger und Barbara Muhr mit sofortiger Wirkung von ihrer Funktion als Vorstandsmitglieder abberufen werden und Christof Strimitzer und Alexander Götz im Rahmen ihrer bestehenden Dienstverträge mit sofortiger Wirksamkeit als Vorstände der MCG Graz e.gen. bis zum Ende der laufenden Periode bestellt werden. „Die Bewerber:innen haben beim Hearing ihre Konzepte präsentiert und sich den Fragen der Hearingkommission gestellt. Anschließend wurde mir ein Vorschlag unterbreitet“, betont Stadtrat Manfred Eber und ergänzt zum Ablauf: „Grundsätzlich kann jeder Genossenschafter in der Generalversammlung eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen. Wir werden das tun – haben aber im Vorfeld einen strukturierten und vielschichtigen Auswahlprozess durchgeführt, um eine fundierte Entscheidung unter Einbeziehung der Mitgenossenschafter und anderer Stakeholder (Betriebsrat, Aufsichtsrat etc) vorzubereiten. Mit den Mitgenossenschaftern gibt es hier eine klare gemeinsame Linie.“

Entscheidung fiel auf MCG Finanzchef Martin Ullrich

Die Stadt Graz wird auf Vorschlag der Hearingkommission und im Einvernehmen mit den Mitgenossenschaftern den derzeitigen Finanzchef der MCG, Martin Ullrich, bei der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neuen Geschäftsführer vorschlagen. Ullrich studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaftslehre und ist seit mehr als 17 Jahre im Unternehmen für Finanzen, Rechnungswesen, Personal und Recht zuständig. „Ich wurde heute darüber informiert, dass ich bei der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neuer MCG-Geschäftsführer vorgeschlagen werde. Ich bedanke mich über das Vertrauen sowie die Wertschätzung und sehe dieser Aufgabe mit großer Freude entgegen“, so Ullrich. Sofern die Generalversammlung dem Vorschlag mehrheitlich zustimmt, wird Ullrich ab 1. September 2025 neuer Geschäftsführer der MCG. Darüber hinaus besteht unter den Genossenschaftern Einigkeit, mittelfristig auch eine Verstärkung der Vertriebskomponente auf Führungsebene einzurichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2025 um 17:29 Uhr aktualisiert