Teenager genießt Aussicht – stürzt sechs Meter in die Tiefe

Am 4. März 2025 gegen 18:00 Uhr stieg ein Jugendlicher über eine Leiter auf das ca. 6-7 Meter hohe Dach seines Wohnhauses in Tulfes und setzte sich dort hin, um nach bisherigen Erkenntnissen die Aussicht zu genießen. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der Jugendliche kurze Zeit später vom Dach und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades am Boden liegen. Ein Zeuge setzte die Rettungskette in Gang. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.