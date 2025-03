Von Auto am Schutzweg erfasst: Kind (12) schwer verletzt

Bereits am vergangenen Montag, 3. März 2025, überquerte ein 12-jähriger Österreicher gemeinsam mit einem Freund gegen 16.45 Uhr den Schutzweg am Langen Weg im Bereich des dortigen LIDL-Marktes. Das Kind schob dabei seinen Roller neben sich her.

Teenager schwer am Fuß verletzt

Dabei wurde der 12-Jährige von einem unbekannten Fahrzeug, das vermutlich von der Valiergasse nach links in den Langen Weg einbog, erfasst und zu Boden gestoßen. Der Jugendliche stand anschließend auf und lief mit seinem Roller nach Hause. Die Autofahrerin hielt kurz an, setzte dann aber ihre Fahrt in Richtung Süden fort. Der 12-Jährige wurde bei dem Unfall schwer am rechten Fuß verletzt.

Polizei bittet um Hilfe

Nun wird nach der Autofahrerin gesucht. Die Frau hatte einen dunklen Teint, dunkle lange Haare/Zopf und ist rund 30 bis 40 Jahre alt. Sie war mit einem schwarzen Kombi unterwegs. „Die Autofahrerin oder aber auch Zeugen werden ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133 -7591 in Verbindung zu setzen“, heißt es von Seiten der Polizei Tirol abschließend.