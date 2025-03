Austria Klagenfurt trauert um „Chefordner“ Christian Tschutschuk

Christian Tschutschuk verstarb am Montag nach langer und schwerer Krankheit.

Veröffentlicht am 5. März 2025, 18:05 / ©Austria Klagenfurt

Der Kärntner Fußballverein Austria Klagenfurt muss mit tiefer Trauer den Verlust von Christian Tschutschuk verkünden, der am Montag, 3. März 2025, im Alter von 62 Jahren nach langer Krankheit verstorben ist. Tschutschuk, der über viele Jahre als „Chefordner“ für den Verein tätig war, spielte eine entscheidende Rolle in der Organisation der Heimspiele im Wörthersee-Stadion.

„Christian ist immer mit Herz und Seele dabei gewesen“

Christian Tschutschuk war schon in seiner Kindheit eng mit den Violetten verbunden. Bereits als kleiner Junge setzte er sich für seinen Herzensklub ein und putzte die Schuhe der Spieler. Mehr als vier Jahrzehnten lang arbeitete er ehrenamtlich als Ordner und übernahm schließlich eine verantwortungsvolle Position in der Organisation. „Christian ist immer mit Herz und Seele dabei gewesen. Er war nicht nur ein hochgeschätzter Kollege, sondern auch ein Freund. Wir sind unendlich dankbar für seine Arbeit und werden ihn sehr vermissen“, so Mario Proprentner, Sicherheitsverantwortlicher der Austria Klagenfurt.

Verabschiedung findet am Montag statt

Christian hinterlässt seine Lebensgefährtin Miki, seinen Sohn Christian sowie seine Geschwister Barbara, Peter und Pauli mit ihren Familien. Die Verabschiedung erfolgt am Montag, dem 10. März 2025, um 11 Uhr in der Zeremonienhalle des Friedhofs Stein/Viktring.