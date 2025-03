Doppelter Grund zur Freude: Fahrschule Dubovsky schreibt Geschichte

Veröffentlicht am 5. März 2025, 18:35 / ©zVg./Fahrschule Dubovsky

Unter den zahlreichen geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft waren am vergangenen Donnerstag, 27. Februar 2025, zur Eröffnungs- und Jubiläumsfeier auch die Grazer Stadträte Kurt Hohensinner und Günter Riegler eingeladen. Viktor Larisegger von der WKO Graz überreichte eine Ehrenurkunde für die Verdienste im Verkehrswesen der letzten 50 Jahre.

Besondere Meilensteine gefeiert

Walter Buchegger, Diakon von Puntigam nahm die feierliche Einweihung vor. Weiters anwesend war die Familie Ulm von Hurtig und Flink, diverse Geschäftspartner sowie ehemalige Verkehrsjuristen. Besonders die Leistungen von Ladislaus Dubovsky, den Gründer der Fahrschule 1973 sowie der Erfinder eines verkehrsfreien Raums für die Ersten „Mobilen Schritte der Schüler“ und die gute Ausbildung wurden vervorgehoben. Zusammen mit dem gesamten Team der Fahrschule wurde der besondere Meilenstein gebührend gefeiert.

Ein Hoch auf die Vergangenheit und Zukunft Den Abschluss begleitete die Tochter des Unternehmens Julia Dubovsky mit einer Rede für Ihre Mutter und rührte so Manchen zu Tränen. Mit Musik und kulinarischen Genüssen wurde die Veranstaltung abgerundet und gab einen Rückblick auf die Unternehmensgeschichte und einen Ausblick auf die Zukunft der Fahrschule.

Zwei Vorträge im Mittelpunkt

Die Fahrschulinhaberin ließ die Entwicklung ihres Familienunternehmens Revue passieren und gab Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der kommenden Jahre. Sie betonte, dass sich die Fahrschule stets den wandelnden Anforderungen der Mobilität angepasst habe und weiterhin großen Wert auf moderne Ausbildungsstandards lege. Ein weiteres Highlight war der Vortrag einer Verkehrspsychologin, die über aktuelle Entwicklungen in der Fahrausbildung und die psychologischen Aspekte der Verkehrssicherheit referierte. Sie betonte die Ausbildung und korrekte Arbeitsweise der Fahrschule Dubovsky, für die sie die Mehrphasen Ausbildung begleitet, die Fahrlehrerausbildung sowie die Screenings für Busschüler vornimmt.

©zVg./Fahrschule Dubovsky Zahlreiche Gäste feierten gemeinsam mit dem Team der Fahrschule Dubovsky.

Neuer Standort setzt starkes Zeichen Richtung Zukunft

In Zukunft werden in der Ausbildung von Wiedereinsteigern auch gemeinsame Projekte gestartet. Die Eröffnungs- und Jubiläumsfeier war nicht nur eine Gelegenheit zum Feiern, sondern auch ein Zeichen für den stetigen Fortschritt der Fahrschule Dubovsky. Mit dem neuen Standort setzt das Unternehmen ein starkes Signal für die Zukunft. Die Fahrschule ist neben dem Übungsplatz, bietet somit alle Möglichkeiten und bleibt auch weiterhin eine feste Größe in der regionalen Fahrschulausbildung.