Nach Wertgegenständen gesucht: Drei Unbekannte raubten Hotel aus

Am 5. März 2025 gegen 4.15 Uhr verschafften sich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Hotel im Bezirk Spittal an der Drau, indem sie ein Fenster aufhebelten und in das Gebäude einstiegen. Im Inneren des Hotels brachen sie eine Holztüre zu den Büroräumen auf und durchsuchten diese gezielt nach Wertgegenständen.

Polizei bittet um Hilfe

Dabei erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Laut ersten Ermittlungen trugen zwei der Täter weiße Schutz- bzw. Maleranzüge sowie Kappen und Handschuhe. Der dritte Täter war mit einer hellen Hose, einem dunklen Pullover sowie einer dunklen Winterjacke bekleidet. Die Polizei bittet um Mithilfe: 059 133 2221 entgegen.