Feuer an Grazer Gymnasium ausgebrochen: Wer setzte Toilette in Brand?

Wie bereits berichtet, rückten heute Mittag, Mittwoch 5. März 2025, Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz und der Polizei Graz-Jakomini zu einem Gymnasium im Grazer Süden aus. Gegen 13 Uhr kam es dort zu einem Brand in einer Toilettenanlage. Mehr dazu in: Brand in WC: Grazer Schule musste vollständig geräumt werden.

Brandursache geklärt

Die 23-köpfige Mannschaft der Berufsfeuerwehr konnte den Brand in kürzester Zeit löschen. Vorerst war nicht klar, warum es in dem WC zu brennen begann. Nun lassen erste Ermittlungen vermuten, dass eine Papierhalterung angezündet wurde. Von wem sie angezündet wurde, ist allerdings noch nicht bekannt, heißt es von Seiten der Polizei am Mittwochabend. Die Brandermittler der Polizei werden weitere Erhebungen durchführen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell noch nicht bekannt.