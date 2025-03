Sommer-Schanigärten in Wien eröffnen Saison bei Sonnenschein

Veröffentlicht am 5. März 2025, 19:17 / ©Stadt Wien/Christian Jobst

Heute wurde die Sommer-Schanigarten-Saison in Wien offiziell eröffnet. Bei strahlendem Sonnenschein genossen Bürgermeister Michael Ludwig, Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, und Wolfgang Binder, Fachgruppenobmann der Kaffeehäuser Wien, den ersten Kaffee des Tages im Café Diglas in der Inneren Stadt.

Die Bedeutung der Schanigärten für Wien

Bürgermeister Ludwig betonte in seiner Ansprache, dass die Wiener Schanigärten nicht nur ein Symbol des Frühlings und der Geselligkeit seien, sondern auch einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag leisten. „Unsere Gastronomie ist nicht nur ein Wirtschaftsmotor, sondern auch ein Kulturgut, das das Wiener Lebensgefühl prägt“, so der Stadtchef. Ludwig hob hervor, dass Wien im vergangenen Jahr das erfolgreichste Tourismusjahr seiner Geschichte verzeichnen konnte. „Die Beliebtheit unserer Gastronomie und der Schanigärten spiegelt sich in diesen Zahlen wider“, erklärte er stolz. Dabei betonte er, dass er selbst gerne die Angebote der Schanigärten nutzt.

Ganzjähriger Betrieb der Schanigärten

Ein weiteres Highlight der Saisoneröffnung war die Erwähnung des ganzjährigen Betriebs der Schanigärten. Von den rund 3.500 Schanigärten in Wien bleiben mehr als 2.200 auch im Winter geöffnet – eine Entwicklung, die vor allem den Gastronom*innen zugutekommt. Bürgermeister Ludwig stellte klar, dass für den Betrieb der Schanigärten klare Regeln gelten. „Es ist wichtig, dass sich alle an diese Spielregeln halten, sonst gibt es Strafen“, so der Bürgermeister.