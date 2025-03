Halbnackter Mann auf Rollfeld stoppt startendes Flugzeug in Innsbruck

Was ist passiert?

Veröffentlicht am 5. März 2025, 20:08 / ©5 Minuten

Am Mittwochnachmittag ereignete sich am Flughafen Innsbruck ein ungewöhnlicher Vorfall. Ein Mann mit nacktem Oberkörper überwand den etwa drei Meter hohen Sicherheitszaun und gelangte so auf das Flugfeld.

Gefährliche Begegnung mit Passagierflugzeug

Der Eindringling rannte direkt vor eine Boeing 737 der Fluggesellschaft Transavia, die gerade auf die Startbahn rollte. Ein Plane-Spotter, der das Geschehen beobachtete, berichtete: „Ich sah, wie der Mann auf das Flugfeld stürmte und drückte den Auslöser.“

Schnelles Eingreifen der Sicherheitskräfte

Dank des raschen Eingreifens der Sicherheitskräfte konnte der Mann gestoppt werden. Er wurde von mehreren Fahrzeugen über das Gelände verfolgt und schließlich festgenommen. Die betroffene Maschine setzte ihren Flug mit geringer Verspätung fort. Derzeit sind weder die Identität noch das Motiv des Mannes bekannt. Auch wie er den Sicherheitszaun überwinden konnte, wird noch untersucht. Die Behörden prüfen nun die Hintergründe des Vorfalls.