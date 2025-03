Tragischer Crash: Junger Autolenker stirbt noch am Unfallort

Veröffentlicht am 5. März 2025, 20:20 / ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am 5. März 2025 gegen 6.15 Uhr im Gemeindegebiet von St. Florian. Dabei fuhr ein 25-jähriger LKW-Lenker aus dem Bezirk Hollabrunn auf der L564 Richtung Niederneukirchen. Im Ortschaftsbereich von Niederfraunleiten kam ihm ein 29-jähriger PKW-Lenker aus dem Bezirk Linz-Land entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem die beiden Fahrzeuge in den Straßengraben gerieten. Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Lenker wurde leicht verletzt.