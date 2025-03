Nur alle fünf Jahre: Traditionelles Bärentreiben in Steuerberg

Am gestrigen Sonntag, dem 2. März 2025, war auch Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser vor Ort und feierte der Steuerberger Kulturverein unter Obmann Josef Rainer sein 50-jähriges Bestehen. Der Verein ist federführend für die Organisation des Brauchtumstages verantwortlich. Der Landeshauptmann eröffnete den fast einen Kilometer langen Umzug vom Tennisplatz zum Kulturhaus Steuerberg, der dem heutigen Faschingssonntag gerecht wurde.

Eröffnungsrede von Kaiser

„Ich freue mich, heute im Ort meines Herzens zu sein, weil ich hier schönsten Zeiten in meiner Jugend verbracht habe. Im Alter zwischen acht und 15 Jahren war ich während der Sommerferien in Steuerberg, während derer die Steuerberghymne entstanden ist“, verwies Kaiser in seiner Eröffnungsrede. „Am Fuß des Kitzels liegt ein Ort, der uns sehr wohlbekannt, es ist das schöne Steuerberg, die schöne Heimat mein. Wer Steuerberg durchwandert, spricht, ists auch der Himmel selber nicht, so ists ein Stück vom Paradies, das Gott vom Himmel fallen ließ“, zitierte Kaiser die erste Strophe der Dichtung. Mehr der Worte seien an diesem Tag nicht nötig, wenn einer der schönsten Bräuche des Landes gelebt werden.

©Büro LH Kaiser Am Foto: LH Peter Kaiser beim traditionellen Bärentreiben in Steuerberg mit LAbg. René Willegger, Prinz Adi I. und seine Prinzessinnen Andrea und Stefanie, Bürgermeister Werner Egger und Kulturvereinsobmann Josef Rainer (von links)

„Ich danke dem Kulturverein und all seinen Mitgliedern“

„Ich danke dem Kulturverein und all seinen Mitgliedern, die durch ihr ehrenamtliches Engagement unsere Heimat ausmachen und Menschen zusammenführen und die Jugend animieren, unsere Traditionen weiter zu tragen und damit den Zusammenhalt in unseren Dörfern und Gemeinden stärken“, so Kaiser. Kulturvereinsobmann Josef Rainer begrüßte neben dem Landeshauptmann auch Klubobmann Erwin Angerer, Peter Fercher vom Kärntner Bildungswerk, LAbg. René Willegger, Bürgermeister Werner Egger, Altbürgermeister Karl Petritz, Prinz Adi I und seine Prinzessinnen Andrea und Stefanie. Martin Weberhofer vom ORF Kärnten und Eventmanager Hannes Jagerhofer hieß Rainer als Trauzeugen bei der Faschingshochzeit willkommen.

Kulturverein Steuerburg wurde 1975 gegründet

Der Kulturverein Steuerberg wurde 1975 gegründet und am heutigen Tag machten über 230 Akteure, die mit dem Winteraustreiben dem dem Erlegen des Bären viele Zuschauer anlockten, das alte Brauchtum lebendig. Obmann Josef Rainer hat alle Steuerberger Vereine, wie die Jägerschaft, Jagdhornbläser, die Trachtenkapelle, die Landjugend, den Feitelverein, die Trachtenfrauen, sowie den Sportverein, die Mitglieder des HC Köttern, die Faschingsgilde, Theatergruppe, die Kinder der Volksschule und des Kindergartens und auch die Dorfgemeinschaft Wachsenberg zum Mitmachen am Brauchtumstag motiviert. Bis es zum Erlegen des Bären und dem Abbrennen der Bärenhütte, als sichtbares Zeichen für das Winterende kam, wurden zahlreiche weitere Brauchtümer, wie das Feitl begraben oder eine Faschingshochzeit von den Akteuren vorgeführt.

Das Ende des Winters

Als Bär verkleidet, ließ sich der Steuerberger Marcel Tirof von den Jägern verfolgen, was den Reitern um den Kuss der Jungfrau beim Kranzlreiten in Weitensfeld gleichkommt. Für den Bären geht es heiß her, muss er doch so lange wie möglich in der brennenden Bärenhütte aushalten. Auf seiner Flucht wird er schließlich von den Jägern „erlegt“, der Frühling kann kommen. Der „tote“ Bär wird schließlich zum Kulturhaus getragen, wo das Ende des Winters und der Bär auch heute gebührend gefeiert wurden. 1920 wurde diese Art des Winteraustreibens erstmals aufgezeichnet.