Kindergarten als Bildungseinrichtung: NEOS drängen auf Reformen

„Dass die Elementarpädagogik im Bildungsministerium angesiedelt ist, ist ein riesiger NEOS-Erfolg. Damit werden in der Kinderbildung und -betreuung endlich die Reformschritte möglich, die dringend notwendig sind und die die Kinder, Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen auch verdienen. Die Aufholjagd in der Bildung ist nun endlich gestartet“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre. „NEOS stellen Bildung über alles und wir werden in den kommenden Jahren als Reformkraft in dieser Bundesregierung Maßnahmen zur spürbaren Verbesserung im Bildungsbereich setzen. Unser Ziel ist es, allen Kindern die Flügel zu heben – vom Kindergarten an.“

Qualitätsoffensive

Ein Meilenstein ist das geplante zweite verpflichtende Kindergartenjahr mit zusätzlichen Ressourcen für eine Qualitäts- und Ausbau-Offensive. Ebenso paktiert ist eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels durch mehr Fachpersonal, ein Stufenplan für kleinere Gruppen sowie mehr Werte- und Sprachförderung. „Durch seine jahrelange Arbeit als Bildungsstadtrat in Wien weiß Bildungsminister Christoph Wiederkehr, wo der Schuh drückt und welche Herausforderungen im Bereich der Elementarpädagogik zu lösen sind. Ich bin überzeugt davon, dass er die längst notwendigen Reformen im Bildungsbereich auf den Weg bringen wird.“