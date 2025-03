Sonne und bis zu 20 Grad: So wird das Österreichwetter

Der anhaltend hohe Luftdruck sorgt auch heute für strahlenden Sonnenschein in fast ganz Österreich. Nur vereinzelt kann es in Gewässernähe am Morgen zu kurzlebigen Nebelfeldern kommen.

Wolkenloser Himmel – nur im Westen ein paar Wölkchen

In den meisten Regionen bleibt der Himmel ganztägig wolkenlos. Lediglich im äußersten Westen könnten sich am Nachmittag harmlose Wolken zeigen – Regen ist jedoch keiner in Sicht, so die Prognose der GeoSphere Austria. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Südost bis Süd. In den typischen Föhngebieten an der Alpennordseite sowie am Alpenostrand frischt er mitunter lebhaft auf.

Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad

Die morgendlichen Temperaturen liegen zwischen frostigen -5 und +3 Grad. Tagsüber wird es angenehm mild: Die Höchstwerte klettern auf frühlingshafte 13 bis 20 Grad. Perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien!