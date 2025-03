Frühlingsgefühle in der Steiermark: Bis zu 20 Grad am Donnerstag

Auch am Donnerstag dürfen wir uns in der Steiermark wieder auf einiges an Sonne freuen.

Auch am Donnerstag dürfen wir uns in der Steiermark wieder auf einiges an Sonne freuen.

Am Donnerstag bleibt es in der Steiermark unverändert sonnig und am Nachmittag mild. Die morgendlichen Dunst- oder Nebelfelder, wie etwa in der Südoststeiermark, lichten sich rasch. „Mit aufkommendem Wind aus Süd wird es teilweise föhnig, die Temperatur könnte erstmals in diesem Jahr die 20 Grad-Marke erreichen“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. In der Früh hat es in den Tälern und Becken noch minus 6 bis 0 Grad. Frostfrei ist es auch in den höheren Tallagen.