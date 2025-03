Sonne und bis zu 18 Grad: So wird das Wetter in Wien

Viel Sonne gibt es heute in Wien

Veröffentlicht am 5. März 2025, 21:51 / ©5 Minuten

In der Früh können sich in der Nähe der Donau vereinzelt Dunstfelder halten. Diese lösen sich jedoch rasch auf, und im weiteren Tagesverlauf dominiert strahlender Sonnenschein. Der Himmel präsentiert sich nahezu wolkenlos. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf bis zu 18 Grad, so die Prognose der GeoSphere Austria.