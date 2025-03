Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen in Kärnten

Das Frühlingswetter in Kärnten geht weiter. Die Höchstwerte erreichn bis zu 19 Grad.

Veröffentlicht am 5. März 2025, 21:52 / ©Peter Waldhauser.

Auch am Donnerstag setzt sich das sonnige Wetter fort. Die Strömung dreht auf Süd, wodurch sich eine leichte Föhnlage einstellt und die Temperaturen weiter ansteigen. In der Früh ist es in den Tälern und Becken noch frostig, örtlich können sich Frühnebelfelder bilden. Diese lösen sich jedoch rasch auf.

Bis zu 19 Grad

Die Temperaturen erreichen frühlingshafte 15 bis 19 Grad und sorgen für einen angenehmen Tagesverlauf. Durch die föhnige Strömung bleibt die Luft trocken und klar. Damit setzt sich das stabile und milde Wetter weiter fort.