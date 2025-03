Taxifahrer attackiert und verletzt: Zechpreller (31) nun geschnappt

Der Vorfall ereignete sich am bereits am 5. Dezember 2024, als ein Taxifahrer einen Fahrgast nach Feldkirchen brachte. An der Zieladresse weigerte sich der Mann, den Fahrpreis zu bezahlen und versuchte zu fliehen. Als der Taxifahrer ausstieg, wurde er von dem Unbekannten mit einem Gegenstand am Kopf verletzt. Der Angreifer versetzte ihm einen weiteren Schlag, wodurch auch die Brille des Opfers beschädigt wurde, und flüchtete anschließend.

Alkohol war im Spiel

Während der Ermittlungen konnte der 31-jährige Mann am 16. Februar 2025 ausgeforscht und befragt werden. „Er zeigte sich geständig, gab jedoch an, sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr an den genauen Tathergang erinnern zu können“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Mann erklärte sich jedoch bereit, die offene Taxirechnung zu begleichen. Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

