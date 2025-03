Alko-Fahrt endet mit Unfall in Wernberg

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Wernberg.

Der Mann war in schwer alkoholisiertem Zustand auf der B83 Kärntner Straße in Wernberg unterwegs, als es zu dem Verkehrsunfall kam. Laut der Polizei geriet der 51-Jährige auf die Gegenfahrbahn und touchierte in der Folge das Fahrzeug des Villacher Ehepaars. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die alarmierten Beamten nahmen dem 51-Jährigen in der Folge den Führerschein ab. Auch wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.