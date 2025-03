Asyl-Resolution: Villacher SPÖ hat jetzt „klare Haltung“

Gefordert wird eine nachhaltige Lösung, „die allen Menschen in unserem Land eine sichere und stabile Zukunft ermöglicht“, betont man seitens des SPÖ-Gemeinderatsklubs in Villach. Und weiter: „Integration kann nur dann gelingen, wenn Schutzsuchende eine faire Chance bekommen, sich in unsere Gesellschaft einzufügen – gleichzeitig müssen klare Regeln für ein respektvolles Miteinander gelten.“

SPÖ fordert Überarbeitung der Migrations- und Integrationspolitik

Die Bundesregierung stehe in der Verantwortung, eine Migrations- und Integrationspolitik zu gestalten, die sowohl soziale, Sicherheits- und auch menschliche Aspekte vereint, heißt es in dem Antrag des SPÖ-Gemeinderatsklubs weiter. „Vor diesem Hintergrund fordern wir die Bundesregierung auf, gezielt zu handeln, um Migration, Integration und innere Sicherheit verantwortungsbewusst weiterzuentwickeln – insbesondere mit Blick auf die drängendsten Herausforderungen.“ Hierzu wird die Festlegung einer verbindlichen Asylobergrenze gefordert. Ebenso das konsequente Verbot des politischen, radikalen Islam. „Zur Terrorabwehr braucht es die temporäre Überwachung von Messenger-Diensten sowie eine effektive Firewall gegen Hassprediger und jede Art des Extremismus in sozialen Netzwerken“, so der Sprecher des Gemeinderatsklubs.

Weitere Forderungen an die Bundesregierung

Auch will sich der SPÖ-Gemeinderatsklub dafür einsetzen, dass die Integration der Migranten grundlegend reformiert werde. „Der Zugang zu Sozialleistungen soll an nachweisbare Integrationsfortschritte geknüpft sein.“ Zudem sollen Bildung, Sprache und Arbeitsmarktintegration eine verbindliche Voraussetzung für einen langfristigen Aufenthalt werden. „Migranten, die straffällig werden, müssen sich vor dem Gesetz verantworten, ihre Strafe absitzen und unser Land verlassen“, betont man abschließend. Im Zuge der Resolution soll die Bundesregierung aufgefordert werden, konkrete Schritte zur Durchführung der genannten Maßnahmen einzuleiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 08:48 Uhr aktualisiert