Heimische Musik-Giganten: Auch Paul Pizzera rockt bei Matakustix-Show

Wie cool ist das denn? Matakustix-Frontman Matthias Ortner ist es gelungen, heuer niemand geringeren als Paul Pizzera als Specialguest bei der Matakustix-Show in der Klagenfurter Ostbucht mit an Bord zu holen. „Als ich gehört habe, dass die ganze Matakustix Show auf Live-Basis aufgebaut ist, war ich sofort dabei. Ich freue mich schon auf alle Künstlerinnen und Künstler, die live auf dieser Open-Air-Bühne am Wörthersee performen werden“, betont Pizzera. Ebenfalls auf der Bühne stehen die Opus Band, die ehemalige „The Voice of Germany“-Kandidatin Emely Myles, die Musikgruppe „Dekleta Smrtnik“ und die Werkskapelle Ferndorf.

©ipMedia / Matakustix Am 27. Juni geht die Matakustix-Show in der Klagenfurter Ostbucht über die Bühne.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2025 um 08:05 Uhr aktualisiert