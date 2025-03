Übernahme gelungen: Nahversorger am St. Veiter Hauptplatz bleibt

„Es war uns ein großes Anliegen, einen ortsansässigen Nachfolger zu finden, der unser Stadtzentrum belebt und die Bedürfnisse der Menschen in der Innenstadt in den Vordergrund stellt. Nach vielen Gesprächen und zahlreichen Besichtigungen mit Interessenten sind wir sehr stolz, dass wir die Familie Fleissner-Rieger gewinnen konnten“, freut sich der St. Veiter Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ).

Paar betreibt mehrere Märkte in Unterkärnten

Peter und Sandrine Fleissner-Rieger sind in der Region längst keine Unbekannten mehr. Immerhin betreiben sie bereits zwei erfolgreiche „Nah- und Frisch“-Märkte in Unterkärnten. „Wir werden ein umfangreiches Sortiment für jene, die in der Innenstadt leben oder im Zentrum arbeiten, anbieten“, so die neuen Betreiber. Der Fokus liegt auf Produkten aus der Region, auch regelmäßige Verkostungen sind geplant.

Umbau geplant

Die Stadt und die neuen Betreiber arbeiten eng zusammen, um eine rasche Eröffnung zu ermöglichen. Die Umbaumaßnahmen sollen sofort nach der Billa-Schließung eingeleitet werden, sodass die Eröffnung des neuen Marktes bald erfolgen kann.