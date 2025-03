Zwei schwere Skiunfälle auf derselben Piste

In Vorarlberg kam es zu Skiunfällen.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 08:46 / ©ÖAMTC Kärnten

Am Mittwoch, dem 5. März 2025, gegen 8.55 Uhr ereignete sich im Skigebiet Golm, im Bezirk Bludenz, auf der roten Piste Nr. 6 Richtung Rätikonbahn Talstation ein schwerer Skiunfall. Zwei Skifahrer kollidierten, als sie im selben Pistenabschnitt talwärts fuhren. Bei der Kollision stürzte einer 69-jähriger Schweizer Skifahrer so schwer, dass er ca. 10 Minuten bewusstlos im Schnee liegen blieb. Glücklicherweise war zufällig ein Notarzt vor Ort, der gemeinsam mit der Pistenrettung sofort Erste Hilfe leistete. Der Verletzte wurde aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen intubiert mit dem Notarzthubschrauber „Robin 1“ in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der andere Skifahrer, der ebenfalls leicht verletzt wurde, konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Weiterer Skiunfall

Gegen 9.30 Uhr ereignete sich im selben Pistenabschnitt ein weiterer Skiunfall. Nach ersten Informationen näherte sich ein 49-jähriger Skifahrer von oben und kollidierte beim Überfahren einer Geländekuppe mit einer 65-jährigen Skifahrerin. Beide stürzten, wobei die Frau noch 250 m talwärts rutschte und schließlich verletzt liegen blieb. Ein zufällig anwesender Notarzt und die Pistenrettung leisteten auch ihr sofort Erste Hilfe. Die Verletzte wurde mit Verdacht auf Oberschenkelbruch von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Robin 3“ ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen. Der andere Skifahrer wurde nicht verletzt.