ESC 2025: Mit diesem Song will Österreich ins Finale

JJ – er ist Österreichs Hoffnung für den Eurovision Song Contest (ESC) am 15. Mai in Basel (Schweiz). Der junge Countertenor* wird mit seinem Song „Wasted Love“ ins Rennen gehen. JJ, mit bürgerlichem Namen Johannes Pietsch, will mit seiner einzigartigen Stimme und einer Mischung aus Pop, Oper und Techno die ESC-Bühne zum Beben bringen.

*Was ist ein Countertenor? Ein Countertenor ist ein Mann, der sehr hoch singt – höher als die meisten Männerstimmen. Er nutzt dabei eine spezielle Technik, um in einer Stimmlage zu singen, die normalerweise nur Frauen oder Kinder erreichen.

Das ist „Wasted Love“

Heute, 5. März, wurde das Lied „Wasted Love“ veröffentlicht. Der Song dreht sich um überwundene Herzschmerzen – gesungen im Hohen Cis. Für den Song Contest-Kommentator Andi Knoll gibt es Parallelen zwischen Oper und Song Contest: „Es ist sehr oft ein Drama. Und für die meisten geht es schlecht aus. Für Österreich geht es heuer definitiv nicht schlecht aus.“

Von Berlin nach Basel – mit jeder Menge Drama!

Der Song entstand in Berlin, wo JJ gemeinsam mit dem Klagenfurter Produzenten Thomas Turner und Sängerin Teya (bekannt von „Who The Hell Is Edgar?“) am Feinschliff arbeitete. „Der Song verpackt persönliche Erfahrungen mit unerwiderter Liebe. Ganz wild – und viel Drama!“, verrät JJ. Seine musikalischen Vorbilder? Mariah Carey und Ariana Grande für den Pop-Part, Maria Callas und Anna Netrebko für die Opernsequenzen. „Und beim Techno-Teil habe ich mir irgendwas einfallen lassen. Da gab es keine Inspiration.“ Ob JJ mit „Wasted Love“ Österreich ins Finale katapultiert?