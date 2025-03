Arbeiterkammer zum Weltfrauentag: „Es gibt großen Handlungsbedarf“

„Frauen und Männer sollten denselben Zugang zu Bildung, Einkommen, Berufschancen, Gesundheitsversorgung, öffentlichem Verkehr, Sicherheit und Mitbestimmung haben. Der vom Städtebund und Arbeiterkammer initiierte Gleichstellungsindex zeichnet aber leider auch im Jahr 2025 ein anderes, trauriges Bild“, stellt Arbeiterkammer-Direktorin Susanne Kißlinger klar, und gibt ein Beispiel: „Laut den Ergebnissen des Foresight Instituts sind von den 132 Kärntner Gemeindeoberhäuptern nur zehn weiblich, das sind gerade mal rund acht Prozent. Um frauen- und familiengerechte Politik machen zu können, brauchen wir aber mehr Entscheidungsträgerinnen auf politischer Ebene.“

Kärntnerinnen verdienen weniger, als Kärntner

Laut Michaela Eigner-Pichler, Leiterin des Arbeiterkammer-Referats „Beruf, Familie und Gleichstellung (BFG)“, gibt es auch beim Thema „Einkommen“ großen Aufholbedarf: „Einkommensdiskriminierung ist eine der hartnäckigsten und ausgeprägtesten Formen von Diskriminierung.“ Kißlinger führt aus: „Vollzeitbeschäftigte Frauen in Kärnten verdienen derzeit umgerechnet um 17,2 Prozent weniger als Männer und arbeiten damit 63 Tage im Jahr gratis. Diese Einkommensschere muss geschlossen werden!“ Dies sei einerseits über Lohntransparenz und andererseits über mehr Möglichkeiten für Vollzeitarbeit zu erreichen. Letzteres geht wiederum nur, wenn die Kinderbetreuung flächendeckend gesichert ist. Zusätzlich würden Eltern mehr Unterstützung brauchen, um die Care-Arbeit gerechter aufteilen zu können.

Mehr Urologen mit Kassenverträgen, als Gynäkologen

Auch in der Kategorie Gesundheit würde sich in Kärnten eine deutliche Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zeigen: So sei die Versorgung mit Kassenärzten in der Urologie mit 60 Indexpunkten besser ausgeprägt als die Versorgung mit Kassenärzten in der Gynäkologie (16 Indexpunkte). Auch bei Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen liegt Kärnten mit einem Indexwert von 50 unter dem Österreich-Schnitt von 53 Punkten. Am weitesten fortgeschritten sind wiederum die Bedingungen für Geschlechtergleichstellung im Bereich der Bildung. Hier kommt das südlichste Bundesland auf einen Indexwert von 75 und liegt damit im Österreich-Schnitt.

BFG-Referat hat viel zu tun

Mit dem BFG-Referat hat die Arbeiterkammer Kärnten (AK) übrigens bereits vor dreieinhalb Jahren eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, welche neben den Themen Mutterschutz, Karenz, Förderungen und Familienleistungen auch die Thematik der Gleichstellung sowie Diskriminierung aufnimmt. Pro Jahr werden rund 12.000 Beratungen durchgeführt.