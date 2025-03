Bankomatsprengung in Graz: Täter auf der Flucht

In der Nacht auf Donnerstag, kam es in Graz zu einer Bankomatsprengung.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 09:26 / ©APA/THEMENBILD

Ob sie Beute gemacht haben, war vorerst unklar. Am Morgen lief die Fahndung noch, allerdings vorerst ohne Erfolg. Videoaufzeichnungen wurden bereits gesichtet und Zeugen haben sich ebenfalls bereits gemeldet. Verletzte gibt es keine, so die Polizei in einer ersten Stellungnahme gegenüber der APA. Nähere Details zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt.

Bankomatsprengung auch in Tirol

Erst in der Nacht auf Dienstag war in Ötztal Bahnhof in Tirol ein Bankomat gesprengt worden. Dort machten die Täter allerdings keine Beute. (APA/RED 06.03.2025)