Rund 1.000 Schüler evakuiert: Bombendrohung gegen HTL Steyr

An der HTL Steyr kam es zu einem Großeinsatz.

An der HTL Steyr kam es zu einem Großeinsatz.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 09:38 / ©Screenshot Google Street View

Wie die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) berichten, läuft an der HTL Steyr ein Polizei-Einsatz. Grund ist eine Bombendrohung, die via Mail eingegangen ist. Rund 1.000 Schüler wurden evakuiert beziehungsweise im Turnsaal untergebracht. Bis Mittag sind sie vom Unterricht freigestellt, danach sollen sie voraussichtlich in die Klassen zurückkehren. Die Polizei durchsucht noch die Räumlichkeiten. Ermittlungen laufen.